Le CHB à Bienne est le pionnier du transfert vers l’ambulatoire

Keystone-SDA

Le Centre hospitalier Bienne (CHB), pionnier dans le virage de l'ambulatoire, a donné envie à Elisabeth Baume-Schneider de le visiter jeudi. La conseillère fédérale est venue observer "ce laboratoire" du changement.

1 minute

(Keystone-ATS) Le CHB occupe de grands espaces vers la gare de Bienne où il a regroupé les soins ambulatoires dans le centre de santé Medin. Il a pris un virage ambulatoire « courageux et important ». « On ne peut pas figer un système. Il faut avoir la mobilité et l’agilité pour réagir », a déclaré Elisabeth Baume-Schneider.

La conseillère fédérale a ajouté que cette transformation sera étudiée pour observer ce qui fonctionne bien et les points de vigilance.

Le conseiller d’Etat bernois en charge de la santé, Pierre Alain Schnegg, a rappelé que l’ambulatoire rapporte moins à un hôpital que le stationnaire. « Ce transfert est impératif pour des questions de coûts mais surtout en raison de la pénurie de personnel », a-t-il ajouté. A terme, l’hospitalisation pourrait même se faire à domicile.