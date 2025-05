Le chef de l’OMS estime le budget de l’organisation « modeste »

Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devront approuver mardi un budget de 4,2 milliards de dollars pour 2026 et 2027 pour l'organisation à Genève. Cette enveloppe "n'est pas ambitieuse, elle est extrêmement modeste", a dit son directeur général.

(Keystone-ATS) « Soit nous diminuons nos ambitions sur ce qu’est et fait l’OMS, soit nous donnons plus d’argent », a affirmé lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus devant les Etats membres au premier jour de l’Assemblée mondiale de la santé. Les Etats-Unis, qui vont se retirer en janvier prochain et pèsent près de 20% du financement de l’institution, n’étaient pas présents.

M. Tedros a souhaité que les membres choisissent le second scénario qu’il a mentionné. « L’organisation ne peut pas faire tout ce que vous lui avez demandé de faire avec les ressources actuelles », a-t-il également dit. Et de préciser que 4,2 milliards équivalent à la combinaison des dépenses militaires injectées en huit minutes dans le monde et du prix d’un bombardier furtif.

Le directeur général a décidé de faire passer la direction de 14 à 7 personnes et le nombre de départements de 76 à 34. Outre des licenciements, l’OMS n’a pas caché que des postes seront délocalisés.

L’organisation doit trouver environ 600 millions de dollars d’ici la fin de l’année et plus d’1,6 milliard pour boucler la période 2026-2027. Ramené de 5,3 à 4,2 milliards de dollars, le projet de budget devrait être avalisé mardi par les membres qui doivent porter également la part des contributions obligatoires à 20%.