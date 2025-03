Le CICR dénonce une attaque contre ses locaux à Rafah, aucun blessé

Keystone-SDA

Le Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé lundi "une attaque" contre ses locaux à Rafah, dans la bande de Gaza. Ils ont été endommagés par un "projectile explosif".

(Keystone-ATS) « Aujourd’hui, un bureau du CICR à Rafah a été endommagé par un projectile explosif bien qu’il soit clairement identifié et notifié auprès de toutes les parties. Heureusement, aucun membre du personnel n’a été blessé dans cet incident mais cela a un impact direct sur la capacité du CICR à opérer. Le CICR déplore vivement l’attaque contre ses locaux », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont le siège est à Genève, a souligné que le droit international humanitaire accordait une protection spéciale au personnel humanitaire et médical, aux établissements médicaux ainsi qu’aux équipements utilisés pour les opérations de secours humanitaires.

« Ils doivent être respectés et protégés en toutes circonstances afin d’assurer la continuité des soins. Ils ne doivent jamais être attaqués », a insisté le CICR. « Toutes les parties doivent faire tout leur possible pour garantir leur sécurité en donnant des instructions claires et strictes aux personnes armées ».

Contact perdu

Le CICR a dit avoir perdu le contact dimanche avec des techniciens médicaux urgentistes du Croissant-Rouge palestinien dont le sort restait inconnu. En outre, des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza ont été tués ou blessés la semaine dernière, a-t-il ajouté.

Dimanche, l’armée israélienne a poursuivi ses opérations terrestres dans tout ce territoire palestinien, encerclant une partie de Rafah, près de la frontière égyptienne, après environ une semaine d’attaques renouvelées sur le territoire palestinien.

Israël a repris ses bombardements intensifs sur la bande de Gaza le 18 mars, invoquant une impasse dans les négociations sur les prochaines étapes de la trêve avec le Hamas, après la fin de la première phase ce mois-ci. « L’escalade des hostilités à Gaza au cours de la dernière semaine a eu des conséquences humanitaires significatives, avec des centaines de civils tués, dont certains restent ensevelis sous les décombres, tandis que d’autres n’ont pas pu être secourus », a déploré le CICR.

De nouveaux ordres d’évacuation poussent les gens à fuir sans savoir où se trouvent des zones sûres et beaucoup n’ont nulle part où aller. Beaucoup ont été contraints d’abandonner leurs tentes et leurs biens ». « La reprise des hostilités et de la violence entraîne une perte d’espoir de toutes parts », a ajouté le CICR.