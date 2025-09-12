La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Conseil d’Etat vaudois veut supprimer les rentes à vie

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois veut abolir la rente à vie des membres de l'exécutif cantonal. Il a soumis un projet de révision de loi au Grand Conseil, qui concernerait les futurs ministres et pas ceux actuellement en fonction.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Déjà abolie dans la plupart des cantons, notamment partout en Suisse romande, la fin des rentes à vie est discutée de longue date en terre vaudoise. «Compte tenu de l’évolution des carrières politiques, le Conseil d’Etat a acquis la conviction que le régime actuel des rentes à vie n’a plus de légitimité», écrit-il vendredi dans un communiqué.

Parallèlement, pour «soutenir l’attractivité de la fonction et de garantir l’indépendance des magistrats», le projet prévoit de porter le salaire des nouveaux élus à 300’000 francs par an, contre environ 260’000 francs actuellement.

Le projet de loi prévoit aussi d’autres dispositions. Et notamment, en fin de mandat, le versement d’une indemnité unique correspondant à deux mois de salaire par année de fonction, plafonnée à 18 mois.

