Le Conseil fédéral opposé à une vignette pour les vélos

Keystone-SDA

La vignette pour les vélos ne doit pas faire son retour. Le Conseil est opposé à sa réintroduction pour l'instant, dans une réponse à une motion UDC demandant que les cyclistes financent une partie de l'infrastructure routière, notamment les pistes cyclables.

(Keystone-ATS) Dans son texte, la conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH), soutenue par près de 40 élus UDC et PLR, invoque le principe du pollueur-payeur et la transparence des coûts, alors que des investissements sont constamment réalisés, notamment pour construire des pistes cyclables. Elle propose une vignette de 20 francs par an et par personne, et non par vélo. Il ne faudrait donc payer le montant qu’une seule fois, même si on possède plusieurs vélos.

La vignette pourrait être aussi numérique. Les enfants jusqu’à 12 ans pourraient en être exemptés.

Avançant que la moitié de la population suisse utilise au moins un vélo, la Zurichoise estime que cette mesure rapporterait environ 90 millions de francs à la Confédération. Et de souligner un autre avantage: la vignette faciliterait l’identification des vélos volés et inciterait les cyclistes à un meilleur respect du code de la route.

Etudier la question d’abord

Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral dit comprendre le fait de demander aux cyclistes de participer au financement des infrastructures routières. Cependant, l’introduction d’une telle vignette soulève plusieurs questions, notamment en ce qui concerne la forme, le montant, les modalités et la perception de la taxe.

Il s’agit également de clarifier la question de l’utilisation et de la répartition des moyens. Le gouvernement refuse d’élaborer un projet de loi sans avoir réalisé au préalable des études approfondies à ce sujet.

La vignette vélo a été supprimée début 2012. Elle servait principalement de couverture pour l’assurance responsabilité civile. Or presque tous les habitants bénéficient déjà d’une telle assurance à titre privé.