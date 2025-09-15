Le Conseil national soutient la Genève internationale

Keystone-SDA

La Suisse doit renforcer sa position d'Etat hôte, dans un contexte de crises. Le Conseil national a avalisé lundi par 114 voix contre 77 un plafond de dépenses de 122,6 millions de francs pour 2026-2029, principalement en faveur de la Genève internationale.

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral a adopté en juin un paquet de mesures urgentes ainsi que le nouveau message sur la Suisse en tant qu’Etat hôte pour la période 2026-2029. Le crédit-cadre est augmenté de 5% par rapport à la période précédente pour renforcer l’accueil, les infrastructures, les partenariats et la gouvernance des nouvelles technologies.

Le multilatéralisme est en crise, les Etats-Unis se désengagent. La concurrence ne dort pas, certaines organisations internationales pourraient quitter Genève vers des villes moins chères, a rappelé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

L’UDC et une partie du PLR ont tenté de revenir au crédit précédent de 103 millions, en vain. La gauche a elle échoué à augmenter les fonds de 30 millions supplémentaires.

Le dossier passe au Conseil des Etats.