Le Conseil national soutient la Genève internationale

Keystone-SDA

La Suisse doit renforcer sa position d'Etat hôte, dans un contexte de crises. Le Conseil national a avalisé lundi par 114 voix contre 77 un plafond de dépenses de 122,6 millions de francs pour 2026-2029, principalement en faveur de la Genève internationale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral a adopté en juin un paquet de mesures urgentes ainsi que le nouveau message sur la Suisse en tant qu’Etat hôte pour la période 2026-2029. Le crédit-cadre est augmenté de 5% par rapport à la période précédente pour renforcer l’accueil, les infrastructures, les partenariats et la gouvernance des nouvelles technologies.

Le multilatéralisme est en crise, les Etats-Unis se désengagent. La concurrence ne dort pas, certaines organisations internationales pourraient quitter Genève vers des villes moins chères, a rappelé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

L’UDC et une partie du PLR ont tenté de revenir au crédit précédent de 103 millions, en vain. La gauche a elle échoué à augmenter les fonds de 30 millions supplémentaires.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
