Le cortège de carnaval attire des milliers de personnes à Berne

Keystone-SDA

Des milliers de spectateurs ont assisté samedi au cortège du carnaval de Berne et au concert géant sur la Place fédérale. Ils représentaient le clou des festivités.

(Keystone-ATS) L’ours du carnaval, sacro-saint emblème qui avait disparu le 11 novembre et est réapparu jeudi dernier, a mené le cortège à travers la vieille ville. Des dizaines de groupes costumés et de guggenmusiks ont bravé la bruine et mis de l’ambiance. Le cortège s’est terminé devant le Palais fédéral, où les guggenmusiks ont donné un «concert monstre».

Le carnaval de Berne a été relancé dans les années 1980 et lutte actuellement contre un désintérêt croissant. Selon le comité d’organisation, le nombre de guggenmusiks participant au cortège a presque diminué de moitié. Le nombre de visiteurs est également en baisse.

L’avenir est incertain. «Nous réévaluerons la situation chaque année», a déclaré Michelle Uetz, présidente de l’association Berner Fasnacht, cette semaine sur les ondes de la radio-télévision alémanique SRF. Et d’ajouter: «Nous devrons peut-être réduire la taille de l’événement à l’avenir et adapter le programme.» La situation financière est déjà légèrement tendue.