Le FIFDH veut pointer les dérives des autoritarismes

Keystone-SDA

Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève se penchera du 6 au 15 mars prochains sur les dérives de l'autoritarisme qui monte dans le monde. Plusieurs premières sont attendues. Tout comme l'actrice française Adèle Haenel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour cette 24e édition, le festival est «placé sous le signe des dérives contemporaines et des résistances collectives», a dit jeudi à la presse la co-directrice éditoriale Laila Alonso Huarte. Sur les Etats-Unis, le nationalisme chrétien et l’attitude de la police de l’immigration (ICE) seront discutés.

Sur l’Europe, en première mondiale, le documentaire «Le Cas Meloni» se penchera sur la politique de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. Et plusieurs thématiques liées aux effets de l’autoritarisme seront aussi passées au crible, comme les violences policières et le harcèlement de minorités.

Mais le festival veut également porter une résistance. Les travaux de cinéastes gazaouis seront montrés. Adèle Haenel viendra parler de la solidarité comme solution politique engagée.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

