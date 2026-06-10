Le Grand Conseil bernois soutient une politique du logement

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois doit examiner le cadre juridique pour une politique cantonale du logement, notamment via un soutien aux communes. Le Grand Conseil a accepté mercredi une motion en ce sens.

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(Keystone-ATS) Daniel Studer (PS) a déposé une motion demandant de «maintenir et promouvoir des logements abordables pour la population bernoise». Tous les groupes parlementaires étaient représentés parmi les signataires.

Lors des débats, le Grand Conseil a convenu que le canton devait agir face à la pénurie de logements. Les manières d’y parvenir ont toutefois fait débat.

«Nous n’en avons pas fait assez», a estimé Claudine Esseiva (PLR) à la tribune. «La politique du logement dans le canton de Berne est problématique, à gauche comme à droite», a-t-elle poursuivi.

Les motionnaires ont demandé au Conseil-exécutif de «penser de manière plus ouverte et plus créative» et de soutenir activement les efforts des communes avec des mesures et des instruments appropriés.

Cette proposition n’avait pratiquement aucune chance d’aboutir sous la forme de motion, a souligné le Conseil-exécutif. La création d’un cadre juridique pour une politique cantonale du logement a été jugée inadaptée pour répondre aux défis actuels sur le marché immobilier. Le gouvernement veut toutefois examiner des mesures efficaces et accessibles à tous, selon le conseiller d’Etat Raphael Lanz (UDC).

Le texte a finalement été adopté sous la forme d’un postulat, moins contraignant qu’une motion. Le Conseil-exécutif devra donc se pencher sur la question.