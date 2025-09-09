Le renseignement suisse a employé 2500 réfugiés durant la Deuxième Guerre mondiale

Wilhelm Bruckne (à gauche) et Paul Wollenberger (à droite) ont été utilisés comme agents par les services de renseignement suisses durant la Seconde Guerre mondiale, comme environ 2500 autres réfugiés. SRF

Les services de renseignement suisses ont employé environ 2500 réfugiés comme agents pendant la Seconde Guerre mondiale. Paul Wollenberger, réfugié juif, a espionné pour la Suisse au Liechtenstein, tandis que Wilhelm Bruckner, réfugié autrichien, a fondé l'organisation de résistance "Patria" en Autriche sous le 3e Reich.

3 minutes

Sophia Bosshard, Simone Herrmann, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Flüchtlinge als Agenten des Schweizer Nachrichtendiensts original lire plus Flüchtlinge als Agenten des Schweizer Nachrichtendiensts

Italiano it Rifugiati come agenti dell’intelligence svizzera lire plus Rifugiati come agenti dell’intelligence svizzera

Paul Wollenberger était un commerçant juif qui s’est réfugié au Liechtenstein avec sa famille en 1939. C’est là qu’il a été recruté comme agent par les services secrets suisses en 1942. Dès lors, il a observé le mouvement national-socialiste dans la principauté et a envoyé régulièrement des rapports d’espionnage à la Suisse.

Ce travail était risqué. Lorsque Paul Wollenberger se retrouva en difficulté au Liechtenstein, il tenta de fuir en Suisse avec sa famille. Mais son permis de séjour lui fut refusé. Il fut même interné en Suisse, tandis que sa famille au Liechtenstein était privée de son père et de ses ressources financières.

D’après l’historien Christian Rossé, le refus de la Suisse de soutenir Paul Wollenberger était dû à sa politique de neutralité: «Un pays espionné peut se sentir attaqué.» Par conséquent, soutenir ou rémunérer financièrement des espions aurait été un aveu que la Suisse avait déployé des agents à l’étranger.

Contenu externe

Au service du renseignement suisse

Selon l’historien, les services de renseignement suisses auraient employé environ 2500 réfugiés en tant qu’agents pendant la Seconde Guerre mondiale pour recueillir des renseignements pour le compte de la Suisse. «L’intérêt des réfugiés résidait dans le fait qu’ils étaient bien informés et avaient des contacts dans leur pays d’origine», explique-t-il.

On ignore si d’autres réfugiés juifs, outre Paul Wollenberger, ont espionné pour le compte des services de renseignement suisses. De manière générale, le sujet a été peu étudié à ce jour.

Contenu externe

Un espion dans la résistance armée autrichienne

En 1944, Wilhelm Bruckner travaillait également pour les services secrets suisses. Ce jeune réfugié autrichien espionnait dans le Vorarlberg et le Tyrol. Mais ses efforts allèrent plus loin: il fonda l’organisation de résistance «Patria», qui prônait l’indépendance de l’Autriche et menait des actions militaires contre l’occupant allemand.

Tandis que la «Patria» était équipée en armes et financée par les services secrets alliés, les services de renseignement suisses apportaient leur aide d’autres manières. Ils permettaient à Wilhelm Bruckner de recruter des Autrichiens et des Tyroliens du Sud dans les camps d’internement suisses pour la «Patria» et délivraient à leurs membres de faux passeports pour traverser la frontière.

Des destins tragiques

Après la guerre, la Suisse officielle a tenté de minimiser cette collaboration entre les services de renseignements et la «Patria». Le Ministère public de la Confédération a mis en garde le conseiller fédéral Eduard von Steiger contre «les dommages potentiels (…) qui pourraient être causés à la Suisse» si l’affaire Bruckner était rendue publique.

Les histoires des deux agents se sont terminées tragiquement. Wilhelm Bruckner, qui souhaitait rester en Suisse après la guerre, a été déporté de force et interdit d’entrée dans le pays. Paul Wollenberger n’a été libéré de son internement que des années après la guerre. Ce n’est qu’alors qu’il a été autorisé à faire venir sa famille en Suisse.

Contenu externe

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative