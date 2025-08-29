Les ministres doivent-ils améliorer leurs compétences managériales et comment?

Les récentes affaires Maudet, Dittli et désormais Courtet dans le Jura questionnent sur les compétences du personnel politique en Suisse, et en particulier sur les aptitudes managériales des membres de Conseils d'Etat. Pour l'ancien ministre neuchâtelois Laurent Kurth, ces incidents font partie du risque statistique inhérent à une fonction d'élu.

«Il faut rappeler que notre pays compte environ 150 ministres en fonction, au niveau cantonal et fédéral, et donc naturellement, de temps en temps, on a un souci de fonctionnement institutionnel ou managérial», souligne Laurent Kurth lundi dans La Matinale de la RTS. Selon lui, il faut réfléchir à la façon dont ces problèmes sont traités lorsqu’ils surviennent plutôt que chercher à les bannir.

«Statistiquement, on doit en avoir de temps en temps», estime l’ancien conseiller d’Etat, soulignant qu’il s’agit peut-être là du prix du fonctionnement démocratique suisse, qu’il tient à conserver.

Pour Laurent Kurth, il faut «regarder quel est le parcours des gens» et «les interpeller sur la capacité qu’ils ont à se remettre en question». Il juge aussi intéressant de «se former au niveau (politique) inférieur», avant de se lancer dans une course au Conseil d’Etat.

L’ancien ministre neuchâtelois estime surtout essentiel de savoir gérer un problème lorsqu’il survient. Pour cela, il faut pouvoir répondre à ces questions: «Quels sont les signaux d’alerte qu’on est capable d’entendre? Quels mécanismes met-on en place pour les entendre? A qui peuvent s’adresser les personnes dans l’administration pour alerter? Quelle écoute est-on capable de donner à ces signaux d’alerte? Quels sont les contre-pouvoirs mis en place au sein du Parlement ou d’autres lieux qui permettent d’être alertés sur des dysfonctionnements?»

Humilité et confiance

Laurent Kurth est également revenu sur sa propre expérience en tant que conseiller d’Etat, notamment à son arrivée: «Il y a des moments où on est quand même un peu pris de vertige». Pour lui, il faut avoir «l’humilité» de se reposer sur son administration, mais en même temps avoir «la volonté d’orienter» l’action de cette administration. Selon lui, cela passe par «la création d’un climat de confiance, de respect mutuel et de compréhension mutuelle des rôles des uns et des autres».

Aborder la fonction avec humilité est justement un des conseils donné dans La Matinale par David Giauque, professeur à l’IDHEAP, l’Institut de hautes études en administration publique de l’Université de Lausanne. Le politologue conseille également de s’appuyer sur l’expérience et les compétences des personnes déjà en poste et d’être toujours prêt à apprendre.

Formations boudées

S’il existe des formations professionnalisantes taillées pour les élus, celles-ci sont souvent boudées par les conseillers et conseillères d’Etat, regrette David Giauque. Selon le politologue, cela s’explique par un manque de temps, mais aussi de modestie. Suivre un cours «nécessite d’accepter de dire qu’on ne sait pas et aujourd’hui, on constate que certains élus ne vont pas jusque-là et prennent des décisions non éclairées», observe-t-il.

David Giauque met aussi en garde contre la tendance actuelle selon lui «de s’entourer de personnes loyales, donc de membres de l’administration, qui font primer la loyauté sur la compétence technique ou peut-être la compétence critique».

Le déficit de compétences managériales chez les élus serait aussi la conséquence de la professionnalisation du personnel politique, estime encore David Giauque. Laurent Kurth, lui, croit à «la diversité des profils et à cette alchimie qui se crée dans un collège».

«Réel défi de management» «Il est très rare qu’un bon politicien soit un très bon manager et un très bon manager est rarement un bon politicien. On est sur deux métiers différents», soulignait Daniel Held, auteur de l’audit sur Martial CourtetLien externe, interrogé jeudi dans le 19h30. Selon lui, le politicien qui entame un mandat doit prendre conscience qu’il s’agit d’un «réel défi de management». Pour un ministre élu, il est nécessaire de «mettre en place un certain nombre de dispositifs: s’entourer d’une bonne équipe, peut-être se former, se faire accompagner, trouver des solutions, être à l’écoute du terrain et surtout ne pas vouloir à tout prix penser qu’il a raison parce qu’il est politique», poursuit-il. Daniel Held espère que l’affaire Courtet servira «à prendre conscience qu’il y a un réel enjeu». «Il ne suffit pas d’avoir des visions politiques et d’être bien élu. Les collaborateurs attendent un vrai chef, une direction, un cadre, une organisation efficace», énumère-t-il. L’audit suggère notamment à Martial Courtet de «se former de manière personnelle en management et assurer un accompagnement intensif sur le plan managérial» s’il se présente et est élu lors du prochain scrutin. De manière générale, le rapport propose entre autres de «poursuivre la réflexion sur la manière d’aider les ministres à prendre de la hauteur, soutenus par un assistant, un conseiller ou un secrétaire général» et de «poursuivre la mise en œuvre de formations et coachings managériaux, pour les nouveaux élus, mais aussi pour les cadres dirigeants».