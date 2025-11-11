Sur les pistes de ski italiennes, le port du casque devient obligatoire

En Italie, le port du casque est désormais obligatoire sur les pistes de ski. KEYSTONE/DPA/Angelika Warmuth

En Italie, une nouvelle obligation entre en vigueur: le port du casque sur les pistes. Les skieurs et snowboardeurs coiffés d’un bonnet devront désormais passer à la caisse.

Pour la plupart des amateurs et amatrices de sports d’hiver, le casque fait aujourd’hui déjà partie intégrante de l’équipement, au même titre que les gants. Et cela de manière volontaire. Mais en Italie, cette liberté touche à sa fin: à partir de la prochaine saison hivernale, le port du casque sera obligatoire.

La nouvelle loi sur le sport italienne ne prévoit pas d’exceptions: skieurs, snowboardeuses ou lugeurs – tous et toutes devront, à partir du 1er novembre, porter un casque dans les stations du pays.

Quiconque ne respecte pas cette règle s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 euros. Et si la personne refuse malgré tout, elle pourrait se voir retirer son forfait de ski, explique Diego Clara de Dolomiti Superski, un groupement de douze stations de ski italiennes.

Diego Clara estime toutefois que le nombre d’amendes distribuées sera faible. Car sur les pistes italiennes aussi, le port du casque est devenu la norme. «Je suis beaucoup sur les skis pendant la saison hivernale», indique-t-il. «Sur une cinquantaine de personnes, je n’en vois peut-être que deux sans casque. 95 à 97% des gens en portent déjà un.»

Obligation difficile à faire respecter

Pour informer le public de cette nouvelle obligation, les stations de sports d’hiver ont commencé par mettre à jour leur site internet, indique Diego Clara.

Les skieurs coiffés d’un bonnet ne seront toutefois pas refoulés aux caisses des remontées mécaniques. Car les exploitants n’ont pas le pouvoir de faire appliquer cette loi, déclare Diego Clara.

«Si quelqu’un se présente sans casque au télésiège et veut skier, nous n’avons aucun moyen de le lui interdire. Ce seront probablement les agents chargés de la sécurité sur nos pistes – c’est-à-dire les services de sécurité et de secours – qui s’en chargeront. Ils garderont un œil sur la situation et, s’ils voient quelqu’un sans casque, ils l’interpelleront», explique Diego Clara.

Les personnes ne portant pas de casque risqueront jusqu’à 150 euros d’amende. Keystone / Matthias Bein/

Pas d’obligation prévue en Suisse

En Suisse, il n’existe pour l’instant aucune démarche visant à instaurer une obligation similaire. «Du côté du Bureau de prévention des accidents (BPA), nous ne réclamons pas nécessairement une obligation. Nous savons que 95% des skieurs en Suisse portent déjà un casque», explique Christoph Leibundgut, porte-parole du BPA.

Les avantages du casque contre les blessures graves sont désormais bien connus de la plupart des skieurs et snowboardeurs. «Il ne faut pas l’oublier: un casque peut prévenir un tiers des blessures à la tête», rappelle Christoph Leibundgut.

«Si l’on impose une obligation, il faut aussi un contrôle – ce qui demanderait un effort considérable», ajoute Christoph Leibundgut. «De fait, presque tout le monde porte déjà un casque. Ceux qui n’en portent pas se font remarquer – et sont susceptibles de revenir la fois suivante avec un casque.»

