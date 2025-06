Voici l’app de rencontres… pour chiens

«Hundelieb» permet de mettre en relation les propriétaires de chiens avec des personnes qui ont le temps de s'occuper de leur compagnon à quatre pattes. Keystone/Alessandro della Bella

«Hundelieb» permet de mettre en relation des propriétaires de chiens avec des personnes qui aimeraient passer du temps avec un compagnon à quatre pattes, sans pouvoir en avoir un.

Certains utilisent une application sur leur smartphone pour trouver l’âme sœur. D’autres cherchent plutôt à rencontrer le chien de leurs rêves. «Hundelieb»Lien externe, qu’on pourrait qualifier de «Tinder pour chiens», permet justement de connecter des propriétaires de chiens avec des personnes disponibles pour s’occuper de leur compagnon à quatre pattes. Le fonctionnement est similaire à celui des applications de rencontres: les deux parties peuvent discuter uniquement si elles donnent leur accord.

«J’aimerais avoir un chien, mais je n’ai pas beaucoup de temps. Et cela peut aussi être l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes.» Nicoletta; cherche un chien à Zurich

L’interface est assez intuitive, surtout pour ceux qui ont déjà utilisé ce type d’applications. On crée un profil avec des photos, une description, et on peut indiquer plusieurs préférences: sur les habitudes et les traits de caractère du chien (si l’on est propriétaire), ou, à l’inverse, sur ses disponibilités et préférences personnelles (si l’on souhaite devenir «dog-sitter»). Les personnes situées dans les environs peuvent décider de vous «suivre» et, si l’intérêt est réciproque, il est possible de discuter pour organiser une rencontre.

À Zurich, plusieurs personnes – utilisatrices ou non – ont confié au micro de la RSI que cette solution était un «gagnant-gagnant»: celles qui n’ont pas le temps ou les moyens d’avoir leur propre chien peuvent partager des moments avec un animal sans trop de contraintes, tandis que les propriétaires peuvent le confier à une personne de confiance, sans avoir à payer.

L’app est disponible en Autriche, en Allemagne et en Suisse

Lancée il y a dix ans à Vienne, «Hundelieb» s’adresse aujourd’hui exclusivement au monde germanophone. Sur le demi-million d’utilisateurs actifs, environ 50’000 vivent en Suisse. D’après les chiffres communiqués par les créateurs de la plateforme, 60% d’entre eux sont à la recherche d’un nouvel ami à quatre pattes.

