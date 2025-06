Ecco l’app d’incontri… per cani

Hundelieb permette di collegare i proprietari di cani con qualcuno che abbia tempo di occuparsi del loro amico a quattro zampe. Keystone/Alessandro della Bella

“Hundelieb” permette di collegare proprietari di cani con persone che vorrebbero passare del tempo con un amico a quattro zampe, ma che non possono permetterselo.

C’è chi con un’app sul proprio smartphone sogna di incontrare l’anima gemella e chi invece cerca di incontrare il cane dei suoi sogni. Si chiama HundeliebCollegamento esterno, potremmo definirla il “Tinder per cani” e permette di collegare i proprietari di cani con qualcuno che abbia tempo di occuparsi del loro amico a quattro zampe. Il funzionamento è simile a quello delle app per incontri romantici: ci si può parlare e si può chattare solo dopo l’approvazione di entrambi.

“Mi piacerebbe avere un cane, però non ho molto tempo e questa può essere anche un’opportunità per conoscere gente nuova.” Nicoletta, in cerca di un cane a Zurigo



L’interfaccia è abbastanza intuitiva per chi già ha usato app simili per incontri. Si crea un profilo con delle foto, una descrizione e si possono indicare varie preferenze: sulle abitudini e le caratteristiche del cane (se si è un proprietario) o viceversa sulle proprie disponibilità e preferenze se si è un aspirante dog-sitter. Altre persone nella propria zona decidono se “seguirti” e se l’interesse è reciproco si può iniziare a chattare per organizzare un incontro.

Una soluzione che a Zurigo varie persone, utenti o non, ai microfoni della RSI ci hanno confermato essere un “win-win”: chi non ha tempo per avere un cane proprio può passare del tempo con un quadrupede senza eccessivo impegno, mentre chi ce l’ha può lasciarlo a una compagnia fidata senza dover pagare.

L’app è presente in Austria, Germania e Svizzera

Nata ormai 10 anni fa a Vienna, Hundelieb si rivolge al momento solo al mondo germanofono. Tra il mezzo milione di utenti attivi, ce ne sono circa 50mila basati in Svizzera. Stando ai dati fornitici dai creatori della piattaforma, il 60% di essi è in cerca di un nuovo amico a quattro zampe.

Il servizio della RSI:

Contenuto esterno