La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu’au 21 septembre

Keystone-SDA

Le musée Tinguely à Bâle prolonge jusqu'au 21 septembre son train fantôme artistique au vu du succès de l'installation auprès du public. Le parcours "Scream Machines" réalisé en hommage à Jean Tinguely a déjà accueilli plus de 30'000 visiteurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La grande installation devait initialement rester jusqu’au 30 août dans le parc du musée. Conçue par la Britannique Rebecca Moss et le Suisse Augustin Rebetez, l’attraction célèbre le centenaire de la naissance de l’artiste suisse Jean Tinguely (1925-1991), rappelle lundi le Musée dans un communiqué.

Les artistes se sont inspirés du motif de la Danse macabre et de l’installation de Tinguely qui porte ce nom. Le parcours humoristique dure une minute et vingt secondes. Il comprend des sculptures animées et des installations vidéos.

L’installation ainsi réaménagée est le train fantôme du parc d’attractions du Prater, à Vienne, daté de 1935, que le Musée a loué. Après son retrait du parc, il sera une fois de plus visible à la foire d’automne de Bâle, habité de ses anciens fantômes et monstres.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision