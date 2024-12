Le National épargne l’agriculture dans le budget

Keystone-SDA

Les agriculteurs ne devront pas subir de coupes en 2025. Le Conseil national a largement refusé mercredi de réduire leurs paiements directs dans le budget de la Confédération, après avoir biffé dans la coopération internationale et l'asile.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral prévoyait de réduire les paiements directs au budget 2025. Il avait déjà atténué les coupes envisagées, après des critiques en consultation, pour une baisse de 42 millions de francs.

Mais, un jour après une nouvelle manifestation de familles paysannes à Berne, le National n’a pas voulu sabrer dans ce poste budgétaire. Il a décidé par 123 voix contre 58 une hausse de 42 millions de francs, pour maintenir les paiements directs au même niveau qu’en 2024, à quelque 2,8 milliards pour 2025.

Maintenir le niveau

« Il ne s’agit pas d’augmenter les paiements directs comme le dit la gauche », a lancé Damien Cottier (PLR/NE). Le budget agricole est le seul qui n’a pas augmenté ces vingt dernières années, avec l’armée.

Les chefs d’exploitations agricoles gagnent en moyenne 17 francs de l’heure, a aussi pointé Yvan Pahud (UDC/VD), alors que les normes administratives et les contrôles augmentent. Il faut en tenir compte.

Oui, le montant alloué à l’agriculture n’a pas augmenté ces vingt dernières années, a reconnu Karin Keller-Sutter. Mais il y a aussi moins d’exploitations. Et de rappeler en vain que l’agriculture devrait aussi participer aux mesures d’économie, afin d’alléger le budget.

Le PS et le PVL ont échoué dans toutes leurs tentatives de revoir les crédits à la baisse. Le camp a affirmé ne pas vouloir viser les agriculteurs, dont le travail est fondamental et apprécié de la population. Mais pourquoi soutenir une hausse des paiements directs et couper dans l’asile ou le social, s’est interrogée Tamara Funiciello (PS/BE).

Pour les montagnes

Et de proposer d’affecter ces 42 millions en faveur d’une répartition plus égale des revenus entre les exploitations. Les exploitations situées dans les régions de montagnes souffrent davantage, a fait valoir son collègue de parti Cédric Wermuth (AG). Les salaires y sont plus bas. La droite n’a pas suivi.

Le National a aussi décidé d’augmenter les montants dédiés à la promotion des ventes des produits agricoles (+4,8 millions) ainsi qu’à la politique régionale (+12,5 millions). A l’inverse, Suisse Tourisme et Innotour devront réduire la voilure.

La Chambre a encore proposé un million supplémentaire pour la protection des troupeaux contre les attaques de prédateurs, dans le cadre du supplément au budget 2024.

Asile et coopération

Auparavant, le National avait avalisé des coupes de 105 millions dans l’asile. La plupart de cette somme est liée à la fermeture de neuf centres fédéraux d’asile décidée par le Conseil fédéral. Ce sont ainsi 85 millions qui seront économisés. L’autre coupe, de 20 millions, intervient dans les indemnités versées aux cantons au titre de l’aide sociale destinée aux réfugiés, requérants d’asile et personnes admises à titre provisoire.

En matinée, la Chambre du peuple avait aussi décidé de couper 50 millions de francs dans le budget 2025 de la coopération internationale. La droite a fait valoir le besoin d’augmenter les crédits en faveur de l’armée, la gauche et le PVL ont dénoncé une « faute stratégique dramatique ».