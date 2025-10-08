Le Nobel de chimie décerné à trois chercheurs

Keystone-SDA

Le Nobel de chimie a été décerné mercredi au Japonais Susumu Kitagawa, au Jordano-Américain Omar M. Yaghi et au Britannique Richard Robson. Ils ont été récompensés pour avoir développé une nouvelle architecture moléculaire.

(Keystone-ATS) Il s’agit de structures métallo-organiques, a annoncé le comité Nobel. «Ces constructions, les structures métallo-organiques, peuvent être utilisées pour récupérer l’eau de l’air du désert, capturer le dioxyde de carbone, stocker des gaz toxiques ou catalyser des réactions chimiques», a expliqué le jury dans un communiqué.

Le montant du prix Nobel de chimie s’élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935’000 francs.