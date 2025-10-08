Le Nobel de chimie récompense la création de structures poreuses

Keystone-SDA

Le Nobel de chimie a été décerné mercredi au Japonais Susumu Kitagawa, au Jordano-Américain Omar M. Yaghi et au Britannique Richard Robson. Ils ont été récompensés pour avoir développé une nouvelle architecture moléculaire, des structures métallo-organiques.

(Keystone-ATS) Les lauréats ont créé des structures moléculaires comportant de grands espaces à travers lesquels peuvent circuler des gaz et d’autres substances chimiques, a expliqué le comité Nobel de chimie.

«Ces constructions, les structures métallo-organiques, peuvent être utilisées pour récupérer l’eau de l’air du désert, capturer le dioxyde de carbone, stocker des gaz toxiques ou catalyser des réactions chimiques», a souligné le jury dans un communiqué.

Les noms de Yaghi et Kitagawa revenaient depuis plusieurs années dans les prévisions des experts pour le Nobel de chimie.

Enorme potentiel

Ces structures métallo-organiques «ont un potentiel énorme, car elles offrent des possibilités jusqu’alors insoupçonnées de créer des matériaux sur mesure dotés de nouvelles fonctions», a déclaré Heiner Linke, président du comité Nobel de chimie, dans un communiqué.

En variant les éléments constitutifs utilisés pour ces charpentes métallo-organiques (MOF acronyme anglais), «les chimistes peuvent les concevoir pour capturer et stocker des substances spécifiques. Les MOF peuvent également déclencher des réactions chimiques ou conduire l’électricité», relève le comité Nobel.

Emprisonner le CO2

En exploitant ces découvertes, «on pourrait imaginer créer des matériaux capables de séparer le dioxyde de carbone (CO2) de l’air ou des tuyaux d’échappement industriels, ou qui pourraient être utilisés pour séparer les molécules toxiques des eaux usées», a expliqué Hans Ellegren, secrétaire général de l’Académie des sciences qui décerne le Nobel.

Le montant du prix Nobel de chimie s’élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935’000 francs.