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Le passager d’une voiture perd la vie sur l’A1 vers Gland (VD)

Keystone-SDA

Un homme a perdu la vie lundi en fin d'après-midi sur l'autoroute A1, peu avant la jonction de Gland (VD). Il était le passager d'une voiture qui a fait un accident.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Pour des raisons que l’enquête tentera d’établir, un automobiliste et ses trois passagers ont dévié sur la droite, puis heurté différents éléments avant de percuter un socle en béton et s’immobiliser entre la glissière latérale et la bande herbeuse», indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. L’un des quatre occupants, un homme de 45 ans domicilié dans le canton de Fribourg, a perdu la vie dans cet accident

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie vaudoise.

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