La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le président polonais refuse de prolonger les aides aux ukrainiens

Keystone-SDA

Le président nationaliste polonais Karol Nawrocki a opposé lundi son veto à un projet de loi prolongeant les aides aux réfugiés ukrainiens vivant en Pologne. Il a proposé de les limiter aux Ukrainiens ayant un emploi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ces aides «devraient être réservées uniquement aux Ukrainiens qui s’appliquent à travailler en Pologne», a-t-il déclaré à la presse, ajoutant qu’il «ne changerait pas d’avis».

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la Pologne a accueilli plus d’un million de réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des enfants. Varsovie, allié fidèle de Kiev, est aussi le principal pays de transit des armes et de l’aide humanitaire occidentales à l’Ukraine.

Le projet de loi, proposé par le gouvernement pro-européen et adopté par le Parlement, prévoyait le prolongement des aides dont bénéficient les enfants des réfugiés ukrainiens. La loi actuelle expire fin septembre et la nouvelle devait prolonger ces aides jusqu’en mars 2026.

Couverture médicale gratuite

M. Nawrocki, qui pendant la campagne électorale avait bataillé pour réduire ces aides, estime toutefois que celles-ci ne devraient être attribuées qu’aux Ukrainiens ayant un emploi en Pologne.

Selon lui, les réfugiés ukrainiens ne travaillant pas en Pologne ne devraient plus bénéficier de la couverture médicale gratuite, «car cela nous place dans une situation où les citoyens polonais, dans leur propre pays, sont traités moins bien que nos invités ukrainiens».

«L’ABC de la décence humaine»

Ce veto a été fermement condamné par le gouvernement pro-européen de Donald Tusk. «On ne peut pas punir pour une perte d’emploi – surtout pas les enfants innocents. C’est l’ABC de la décence humaine», a déclaré sur X la ministre du Travail Agnieszka Dziemianowicz-Bak.

Selon la confédération patronale Lewiatan, le veto du président «est une mauvaise nouvelle», aussi bien pour les Ukrainiens vivant en Pologne que pour les entrepreneurs qui les emploient. Elle a souligné que jusqu’à 80% des citoyens ukrainiens vivant en Pologne sont actifs professionnellement, «ce qui est l’un des taux les plus élevés parmi les réfugiés de guerre dans les pays de l’OCDE».

Selon un rapport récent, les réfugiés «ont eu un impact net de +2,7% sur le PIB» polonais. Ce gain serait «perdu» si les réfugiés devaient partir, selon ce document du cabinet international Deloitte réalisé avec l’UNHCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
22 J'aime
18 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision