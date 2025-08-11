La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof

Keystone-SDA

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof reçoit le premier "Premio Locarno Città della Pace". Cette annonce a été faite lundi au Festival du film de Locarno. Le prix a été créé à l'occasion du centenaire de la conférence de paix de Locarno.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Mohammad Rasoulof est un « maître du cinéma à la fois poétique et engagé », écrivent la ville et le festival du film dans un communiqué. Il explore « avec force et finesse » de thèmes tels que la liberté, la responsabilité individuelle et la dignité humaine.

Mohammad Rasoulof a remporté l’Ours d’or de la Berlinale pour son film « There Is No Evil » et le Prix spécial du jury à Cannes en 2024 pour « The Seed of the Sacred Fig ». La même année, le réalisateur a été condamné en Iran à huit ans de prison et à la flagellation. Peu avant son arrestation, il a réussi à fuir le pays.

Ruth Dreifuss dans le jury

Le prix a été remis en marge du Festival du film de Locarno lors de la traditionnelle « Journée de la diplomatie », qui honore des personnalités du monde de la culture qui se sont engagées de manière particulière en faveur de la paix, de la diplomatie et du dialogue entre les peuples-

Le jury comprenait notamment l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision