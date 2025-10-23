Le repli du nombre de postes vacants se poursuit au 3e trimestre

Keystone-SDA

Le nombre de postes vacants en Suisse a subi un nouveau repli sur un an au 3e trimestre. Au regard des trois mois précédents, la situation s'est en revanche stabilisée.

(Keystone-ATS) Face à une conjoncture globale marquée par les incertitudes, les entreprises restent prudentes en matière d’embauches.

Comparé au 3e trimestre 2024, l’indice de l’emploi compilé par Adecco Group Switzerland et le moniteur de l’emploi du centre de recherches conjoncturelles KOF a chuté de 5,6%, indique jeudi la filiale helvétique du géant zurichois du placement de personnel. Entre juillet et fin septembre, il avait déjà fléchi de 3% sur un an.

Le recul s’est cependant révélé nettement moins fort en glissement séquentiel, laissant apparaître une quasi-stagnation (-0,2%). Malgré une économie au ralenti, le repli demeure modéré.

Selon le rapport conjoncturel du KOF, l’économie suisse a presque marqué le pas au deuxième trimestre 2025, pénalisée par la baisse des exportations dans le contexte de hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis. Pour autant, l’indice de l’emploi révèle une diminution modérée seulement du nombre de postes vacants au troisième trimestre, avec une hausse uniquement légère du taux de chômage. «L’effet stabilisateur du comportement des consommateurs et l’introduction du chômage partiel pourraient expliquer le phénomène», note Marcel Keller, le patron d’Adecco Group Switzerland, cité dans le communiqué.

Exposition à l’IA

Se focalisant ce trimestre sur les métiers de bureau et d’administration, Adecco observe que l’an dernier pas moins de 12% des personnes actives travaillaient dans ce secteur, nonobstant une chute d’environ 7% entre 2010 et 2024. Le spécialiste du placement de personnel observe au passage que l’apprentissage d’employé de commerce CFC fait figure et de loin la formation professionnelle la plus populaire en Suisse.

Après une diminution du nombre de postes vacants dans ces métiers entre 2015 et 2020, celui-ci a crû de manière disproportionnée par rapport au total des emplois à repourvoir en 2021 et 2022, avant de baisser continuellement depuis 2023, et même plus fortement encore entre 2023 et 2025 (en moyenne -17,4% par an) que l’indice global (-7,8% par an).

La baisse structurelle de la demande a particulièrement touché les professions comportant une forte proportion d’activités routinières et basées sur des règles, lesquelles sont très exposées à l’intelligence artificielle générative. Le constat inverse chez les agents de services commerciaux (par exemple courtage, organisation, immobilier) est frappant: malgré une exposition modérée, ils enregistrent une augmentation considérable du nombre d’offres d’emploi entre 2023 et 2025, observe Adecco.