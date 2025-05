Le site des Neigles à Fribourg a vécu une journée portes ouvertes

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg veut faire découvrir les activités touchant à la voirie et au traitement des eaux à la population. Elle a organisé ce samedi une journée des portes ouvertes sur le site des Neigles, niché au fond du quartier de l’Auge, sous le pont de la Poya.

1 minute

(Keystone-ATS) La manifestation a attiré des dizaines de visiteurs intéressés à découvrir le travail du Service de la voirie du chef-lieu cantonal et la vie de leur cité en général. Elle a été mise place avec la collaboration de la société SINEF, qui exploite la station d’épuration des eaux (STEP), précise le communiqué.

Le public a pu visiter les infrastructures du site des Neigles: les bâtiments, les ateliers, les véhicules, la déchetterie et la STEP. Le tout constitue un large éventail de compétences, d’outils et de savoir-faire, au service de la Ville de Fribourg et de ses habitants pendant toute l’année, ont relevé les autorités.

De plus, de nombreux jeux et animations pour petits et grands ainsi qu’un concours figuraient au menu des visiteurs.