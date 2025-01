Le verglas a perturbé les vols à Zurich et les trams à Berne

Keystone-SDA

La pluie verglaçante, le givre et les chutes de neige ont perturbé le trafic aérien samedi soir et dimanche matin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Une bonne cinquantaine de vols ont dû être annulés.

(Keystone-ATS) Le service d’exploitation du hub zurichois a confirmé dimanche à Keystone-ATS l’annulation samedi soir de 40 vols, puis d’une douzaine encore dimanche matin. Les suppressions dominicales, contrairement à celles de la veille, n’étaient pas directement liées à la météo à Zurich, mais aux effets en cascade. Plusieurs équipages n’étaient pas présents, car retenus sur d’autres aéroports.

Le gel, le givre et le verglas ne constituent pas seulement un problème pour les pistes mais aussi pour la carlingue des avions, a expliqué le centre d’exploitation de Kloten. Ce type de perturbations survient en moyenne une à deux fois par an.

En ville de Berne, dimanche matin, la pluie verglaçante qui a gelé les caténaires a provoqué des retards et des annulations dans le trafic des trams et des bus. Des véhicules de remplacement ont été mis en place, moyennant quelques retards. Les perturbations ont pu être levées vers le milieu de matinée.

Suisse romande marginalement touchée

A Genève, au moins six vols ont été annulés dimanche matin, vers des destinations allemandes, britanniques, ainsi que pour Copenhague et Zurich. A Genève même, ainsi que dans l’Arc lémanique et en Valais, la météo était clémente et douce dimanche matin, indique MétéoSuisse.

En Suisse romande, les perturbations dues à la météo ont concerné essentiellement le Jura et la région des Trois-Lacs. Dans le canton de Fribourg, la police a recensé onze accidents impliquant une trentaine de véhicules entre samedi soir 19h et dimanche vers 2 heures du matin, en raison de la chaussée verglacée, a indiqué la police à La Liberté.

Dans le Jura, les pluies givrantes ont causé quelques accidents samedi soir, mais sans gravité particulière, selon la police et les médias régionaux.

Le trafic automobile a quelque peu souffert dans les cantons de Berne et Argovie. La police bernoise a enregistré plus de 40 accidents durant la nuit, et celle d’Argovie, une vingtaine, tous sans gravité. Sur les autoroutes de ces régions, des automobilistes qui circulaient avec des pneus d’été ont connu quelques soucis.

Partout, le redoux était très perceptible. Les températures sont restées positives dans la nuit de samedi à dimanche pratiquement dans toute la Suisse. La carte des dangers naturels indiquait un risque marqué d’avalanche (niveau 3) dans de très nombreuses régions alpines.