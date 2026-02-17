Les écoliers valaisans invités à suivre un match à Tourbillon

Keystone-SDA

Les écoliers valaisans sont invités à assister à l'un des quatre prochains matches à domicile du FC Sion. Le club de Super League a lancé mardi une initiative leur permettant de venir gratuitement au stade de Tourbillon.

1 minute

(Keystone-ATS) «Installés dans le top 6, les Valaisans affichent leurs ambitions et entendent rester au contact du haut du classement, écrit le FC Sion dans un communiqué mardi. Plus que jamais, le soutien du public et de la jeunesse valaisanne sera un atout précieux.»

Dès mardi, chaque élève du canton de 1H à 11H pourra donc se procurer un billet pour assister à l’une des quatre rencontres à domicile de Super League, également via ses parents. Le club sédunois affrontera Young Boys ce dimanche, le FC Winterthour le 7 mars, St-Gall le 21 mars et le Lausanne-Sport le 11 avril.