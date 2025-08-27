La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les CFF enregistrent un résultat en demi-teinte au premier semestre

Keystone-SDA

La situation financière des CFF est toujours tendue. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs au premier semestre, soit trois millions de moins qu'à la même période en 2024. Le trafic marchandises, en difficulté, est l'une des raisons de ce résultat en demi-teinte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La situation financière reste «tendue» et l’endettement demeure «élevé», indiquent les CFF mercredi dans un communiqué. Des coûts d’entretien élevés et la baisse des recettes du trafic marchandises ont grevé le résultat semestriel, ajoute la régie.

Des liaisons de trafic combiné de marchandises ont été supprimées cette année en raison d’un fort déficit. Des postes ont aussi été biffés.

Les CFF disent en outre devoir investir davantage dans l’entretien des infrastructures au vu de la hausse du nombre de personnes prenant le train. Un peu plus de 1,4 million de personnes ont utilisé chaque jour ce moyen de transport au premier semestre 2025, soit 4,8% de plus qu’à la même période l’année dernière.

