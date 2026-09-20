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Les chiens prennent leurs quartiers dans les piscines zurichoises

Keystone-SDA

A l'occasion de la fin de la saison, certaines piscines zurichoises ont exceptionnellement ouvert leurs bassins aux chiens. Ce week-end, de nombreux quadrupèdes ont ainsi pu profiter des joies de la baignade dans une eau sans chlore.

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(Keystone-ATS) Avec ou sans gilet de sauvetage, sur le toboggan ou depuis le plongeoir: chiens et propriétaires ont pu s’en donner à cœur joie dimanche à la piscine Töss de Winterthour (ZH). Certains enchaînaient joyeusement les longueurs, un jouet entre les dents, tandis que d’autres plongeaient à la suite de leurs maîtres.

La piscine «Schwümmbi» organisait cette séance de natation canine pour la troisième fois en cette fin de saison. Les précédentes éditions avaient rencontré «un immense succès», peut-on lire sur son site Internet. Le maître-nageur en chef s’attendait à accueillir jusqu’à 200 propriétaires de chiens dimanche, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Pour l’occasion, l’eau des bassins était dépourvue de chlore.

Les quadrupèdes étaient également les bienvenus ce week-end dans les piscines d’Opfikon et de Neftenbach. Dans cette dernière, le club canin a organisé samedi une séance de baignade pour chiens à l’occasion de son 75e anniversaire. Outre l’accès au bassin, des ateliers ludiques et d’adresse étaient proposés.

Dimanche, le tarif était le même partout pour les chiens et leurs propriétaires: un franc par patte et par pied.

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