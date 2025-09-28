Les coulisses de l’horlogerie à découvrir à Plan-les-Ouates

Keystone-SDA

Les coulisses des métiers de l'horlogerie se dévoilent du 9 au 11 octobre dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) à l'occasion de la 3e édition de l'événement "Autour du temps". Des visites, des expositions, des ateliers immersifs et pédagogiques, des balades guidées et des conférences sont au programme.

1 minute

(Keystone-ATS) «Autour du temps» prend ses quartiers dans le bâtiment de la fondation ForPro, également siège de l’Ecole d’horlogerie de Genève. Quinze entreprises de la ZIPLO accueilleront les visiteurs durant trois jours, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Tous les aspects de la filière seront dévoilés, du geste technique à la quête esthétique ou à l’innovation de pointe.

Plus de 700 places seront ouvertes au public. Les ateliers du jeudi et vendredi seront réservés aux écoles. Les ateliers du samedi seront ouverts à tous, dans la limite des places disponibles et sur inscription uniquement. Et pour découvrir les formations menant à ces métiers, les visiteurs pourront parcourir les stands de l’espace exposition.

Deux conférences permettront de mieux connaître la manufacture Piaget et d’avoir une vision d’ensemble du marché de l’emploi dans l’horlogerie et la sous-traitance horlogère. Des balades guidées seront également proposées pour comprendre l’histoire horlogère du quartier.

www.autourdutemps.ch