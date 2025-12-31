Les créations d’entreprises atteignent un nouveau pic en 2025

Keystone-SDA

La Suisse a franchi un nouveau pic pour les créations de sociétés cette année: en hausse de plus de 5% sur un an, elles atteignent le chiffre record de 55'654 en 2025. Parmi les cantons romands, Genève, Fribourg, et le Jura se sont montrés particulièrement actifs.

(Keystone-ATS) Les segments d’activités les plus fréquents des nouvelles sociétés sont le conseil, l’artisanat et l’immobilier, suivis par les services ainsi que l’architecture et l’ingénierie, a indiqué mercredi l’institut IFJ pour les jeunes entreprises dans un communiqué.

Parallèlement, les faillites se sont également inscrites en forte progression, bondissant de pas loin d’un tiers à 14’958. Cela s’explique toutefois en partie par un changement de réglementation au 1er janvier 2025. Depuis lors, les pouvoirs publics et les entreprises de droit public doivent également déclarer leur faillite. Selon Claude Federer, directeur de l’association de créanciers Creditreform, cette nouvelle réglementation a entraîné une augmentation significative du nombre d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite formelle.

En comparaison régionale, la Suisse centrale (+13,3%) s’est montrée très dynamique, loin devant les autres régions.

Vingt des 26 cantons ont pu inscrire une progression des créations d’entreprises. Quatre, à savoir Zoug, Appenzell Rhodes-Intérieures, Obwald et Schaffhouse ont même enregistré une progression de plus de 15%.

Avec des augmentations respectives de 8,6% et 4,8%, les cantons de Genève et du Valais figurent quant à eux parmi les cantons romands les plus dynamiques, suivis par Fribourg et le Jura. Le Tessin est un des seuls cantons à essuyer une baisse des créations d’entreprises (-2,5%) en 2025.

Selon l’IFJ, la dynamique actuelle des créations et des faillites d’entreprises illustre la capacité d’adaptation de l’économie suisse.