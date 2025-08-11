Les Etats-Unis n’imposeront pas de droits de douane sur l’or

Keystone-SDA

Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record.

(Keystone-ATS) « Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d’Amérique: l’or ne sera pas soumis aux droits de douane! », a écrit le chef de l’Etat sur sa plateforme Truth Social.

Le cours de l’or avait franchi un nouveau record en fin de semaine dernière, les investisseurs s’inquiétant de voir certains lingots finalement touchés par les droits de douane imposés par le président américain.

Selon une mise à jour des douanes américaines, détaillée dans un document daté du 31 juillet mais rendu public vendredi, les lingots d’or d’un kilogramme et ceux de 100 onces étaient classés comme soumis à des droits de douane, alors que les investisseurs les pensaient exemptés.

La Maison Blanche a plus tard fait savoir qu’elle prévoyait de « publier un décret dans un futur proche pour clarifier les informations erronées concernant la taxation des lingots d’or et d’autres produits spécialisés », selon les déclarations d’un responsable à l’AFP.

Celui-ci n’avait toutefois pas dit si cela impliquait que les lingots allaient bien rester exemptés.