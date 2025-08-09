Les exportateurs d’or dans l’attente, le métal peut-être pas taxé

Keystone-SDA

Les exportations d'or aux Etats-Unis ne seront finalement peut-être pas taxées. La Maison Blanche prévoit de "publier un décret dans un futur proche pour clarifier les informations erronées concernant la taxation des lingots d'or", notamment.

3 minutes

(Keystone-ATS) Cette annonce d’un futur décret de clarification, transmise vendredi par l’afp, fait suite à une information des douanes américaines qui avait soulevé un vent de panique parmi les spécialistes et sur les marchés. Un document des douanes daté du 31 juillet mais rendu public vendredi indiquait que les lingots d’or d’un kilo et ceux de 100 onces seraient classés comme soumis à des droits de douane.

Il s’agirait en fait d’une « fausse information », a précisé plus tard l’agence Bloomberg, s’appuyant sur une déclaration d’un fonctionnaire qui a requis l’anonymat.

La Maison Blanche prévoit d’émettre prochainement un ordre exécutif pour clarifier les choses. En attendant, les craintes de voir l’or taxé ont fait s’envoler le cours du métal jaune vendredi soir à un nouveau record de 3534,10 dollars l’once (31,1 g), avant de retomber à 3461,40 dollars vers 20h, après la mise au point.

Pour la Suisse, haut lieu du raffinage d’or, une taxation de l’or représenterait un nouveau coup dur, au moment où la Confédération s’est vue infliger jeudi de lourdes surtaxes de 39% sur ses produits entrant aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont toujours tenu jusqu’ici pour acquis que l’or était exempté, ainsi que les produits pharmaceutiques qui sont eux sous la menace d’une surtaxe séparée.

Les commerçants retiennent leur souffle

L’Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP) avait exprimé son inquiétude vendredi concernant une éventuelle taxation. Une imposition de l’or « rendrait son exportation vers les Etats-Unis économiquement non viable. »

Désormais, « l’opinion dominante était que les métaux précieux refondus par les raffineries suisses et exportés vers les Etats-Unis pourraient être expédiés libres de droits de douane », estime l’Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP), ajoutant que la classification douanière des différents produits aurifères n’était pas toujours précise.

La faîtière est en discussions avec les autorités suisses, la London Bullion Market Association (LBMA), le World Gold Council (WGC) et des entités américaines clés. Elle rappelle au passage que le secteur « ne dépend pas » que du seul « important » marché étatsunien.

Devant les médias vendredi à Berne, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a déclaré que la Suisse avait été victime d’un mauvais timing concernant le calcul de son excédent commercial de près de 40 milliards de dollars avec les Etats-Unis, qui a poussé Donald Trump a fixé une surtaxe douanière de 39%. Ce calcul repose sur des chiffres de 2024, année où les exportations d’or de Suisse vers les Etats-Unis ont été particulièrement fortes en raison d’une demande boostée par les anticipations d’une taxe.