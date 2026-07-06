Les prix de l’immobilier poursuivent leur progression en juin

Keystone-SDA

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Les tarifs des biens résidentiels ont poursuivi leur inexorable ascension le mois dernier en Suisse, même si les disparités régionales sont relativement importantes, a indiqué lundi le portail immobilier Immoscout24 dans son relevé mensuel.

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(Keystone-ATS) Sur un an, le prix des maisons a progressé de 3,1% en juin à 8011 francs le mètre carré, tandis que celui des appartements a crû de 4,5% à 9526 francs, ont détaillé la plateforme immobilière et le cabinet de conseil Cifi dans un communiqué.

La région zurichoise a enregistré la plus forte croissance des tarifs pour la propriété par étages avec une hausse mensuelle de 2,3%, suivi par la Suisse centrale (+1,7%), le Nord-ouest (+1,5%), le Tessin (+1,1%) et la région genevoise (+0,4%). La Suisse orientale (-0,6%) et le Mittelland (-0,5%) ont par contre inscrit un repli.

Côté maisons, une baisse se dessine en comparaison mensuelle dans certaines régions avec un recul en Suisse centrale (-3,2%), dans le Mittelland (-1,3%) et le Nord-ouest (-0,7%). Les prix ont par contre stagné au Tessin et ont accéléré en Suisse orientale (+2,1%), dans la région zurichoise (+1,4%) et dans l’Arc lémanique (+0,7%).