Les produits laitiers suisses ont le vent en poupe

Keystone-SDA

Le lait et les produits laitiers comme le "cottage cheese", le séré ou les aliments sans lactose ont le vent en poupe. Après des années de stagnation de la consommation, c'est une bonne nouvelle, se réjouit la faîtière des producteurs de lait (PSL).

2 minutes

(Keystone-ATS) Après des années de stagnation de la consommation globale, le lait revient en force auprès des consommateurs et consommatrices, qui le voient comme un aliment local, riche en nutriments et entièrement naturel, écrit mardi PSL dans un communiqué.

Les produits à haute teneur en protéines et à valeur ajoutée fonctionnelle sont particulièrement demandés. En Suisse, le « cottage cheese » enregistre en 2025 une augmentation de 23,4% par rapport à 2024, le séré enrichi en protéines de 30% environ, la mozzarella suisse de 9,5% et le fromage en général de 5,7%. Quant aux boissons lactées, leur hausse atteint 8,4% et celle du lait de consommation 1,1%, selon une étude de marché livrée par PSL.

Sans lactose aussi

La multiplication des produits laitiers à teneur réduite ou exempts de lactose est l’un des principaux moteurs de l’engouement actuel, constate aussi PSL. Ces produits s’adressent à de nouveaux groupes cibles, comme les personnes intolérantes au lactose, qui se tournaient jusqu’ici vers les alternatives végétales. En Suisse, ce segment enregistre un intérêt en forte hausse avec une croissance dépassant également 15% depuis le début de l’année.

Autre tendance, selon les producteurs suisses de lait, l’engouement pour les produits de substitution végétaliens s’est atténué, en particulier dans les catégories fortement transformées comme les imitations de fromage. Sur le marché international également, les signes d’un retour aux produits laitiers naturels se multiplient, notamment aux Etats-Unis.