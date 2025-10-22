Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

Keystone-SDA

Les Républicains ont annoncé mercredi la suspension des ministres LR du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui sont restés ou ont intégré l'équipe gouvernementale après le départ de Bruno Retailleau.

1 minute

(Keystone-ATS) «Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme, en renonçant à l’indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement», écrit le parti dans un communiqué à l’issue d’un bureau politique réuni mercredi soir, qui a approuvé par un vote la mesure proposée par le secrétaire général et proche de M. Retailleau, Othman Nasrou.

Les six ministres concernés –Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports), Vincent Jeanbrun (Logement), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur)– avaient fait savoir dans la journée qu’ils s’étaient mis «en retrait de toute fonction» au sein de LR.