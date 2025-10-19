Lionel Dugerdil juge son score «de bon augure pour la suite»

Keystone-SDA

Non élu dimanche, l'UDC Lionel Dugerdil considère son score de 44% au second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois "de bon augure pour la suite". Reste à savoir comment la droite va se positionner pour les élections fédérales de 2027 et cantonales de 2028, a-t-il relevé.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Avec deux visions aussi différentes, on aurait pu s’attendre à un taux de participation plus élevé», a commenté Lionel Dugerdil. Il était en lice face au Vert Nicolas Walder, vainqueur avec quelque 4550 voix d’avance, selon les résultats anticipés qui montrent une participation de 30,8%.

«Le bon candidat»

Lionel Dugerdil était soutenu par le PLR et le MCG, tandis que Le Centre et les Vert’libéraux avaient laissé la liberté de vote. «Je suis fier de son résultat. Au début de l’été, certains disaient que Nicolas Walder passerait au premier tour», a relevé le président du PLR Pierre Nicollier, considérant que M. Dugerdil, «un UDC agrarien», est «le bon candidat pour poursuivre une alliance».

«On était d’accord sur un programme de législature défini en 2023. La grande alliance de droite a permis de prendre le siège écologiste au Conseil des Etats», a rappelé M. Nicollier. L’Alliance genevoise n’est plus d’actualité au vu de la défection du Centre, mais le programme reste, même si le PLR et l’UDC ne sont «pas d’accord sur tout, surtout sur les objets fédéraux», a-t-il noté.

«Extrêmes rejetés»

Pour Philippe Rochetin, président du Centre, Lionel Dugerdil «n’a pas réussi à séduire l’électorat du Centre», qui a fait la bascule dans cette élection. «L’électorat ne s’est pas laissé tromper par le nom de sa liste au second tour», à savoir l’Alliance droite et centre-droit, a-t-il relevé. Selon lui, le faible taux de participation est dû au fait que «les gens ne se retrouvent pas dans les extrêmes.»

«Le Centre incarne le consensus. Nous devons faire comprendre que nous sommes là pour la population», estime M. Rochetin. Xavier Magnin, candidat du Centre et des Vert’libéraux au premier tour, s’est retiré en appelant à voter pour M. Dugerdil, mais il n’a pas été suivi par le parti. Pour M. Rochetin, l’Entente avec le PLR «avait son sens»: «Nos anciens cousins ont essayé quelque chose, mais ce n’est pas la bonne formule.»

Fossé ville-campagne

Quant au MCG, il prend acte de l’élection de Nicolas Walder. «Nous serons là pour éviter toutes les dérives possibles», a indiqué son président François Baertschi. Et de relever un fossé ville-campagne «très net»: Lionel Dugerdil a fait «le plein de voix dans les communes campagnardes», tandis que Nicolas Walder a surtout «mobilisé en Ville de Genève.»

«Avec l’Alliance genevoise, l’UDC aurait gagné», a déploré M. Baertschi, dénonçant «l’ambiguïté de certaines personnes au Centre». «Il faudra travailler à la reconstituer pour les élections de 2028. Une alliance la plus large possible est la condition du succès», estime-t-il.