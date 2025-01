Londres: le parquet défend l’emprisonnement d’activistes écolo

Keystone-SDA

Le parquet britannique a défendu jeudi la sévérité des peines de prison infligées à seize militants écologistes de l'organisation Just Stop Oil, contestées devant la Cour d'appel de Londres. Il souligne le caractère "dangereux" de leurs actions.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ces activistes ont été condamnés en première instance en 2024 à des peines comprises entre 15 mois et cinq ans de prison ferme. En cause: plusieurs opérations, dont un blocage d’autoroute et un jet de soupe sur « Les Tournesols » de Van Gogh à Londres, pour dénoncer l’impact de l’industrie du pétrole et du gaz.

« Danger extrême »

Au deuxième et dernier jour de l’audience en appel, un représentant du parquet a soutenu que « les juges avaient eu la bonne approche dans ces affaires », estimant que les requérants avaient « dépassé les limites du raisonnable ».

Certaines actions ont fait courir un « danger extrême » au public et à eux-mêmes, a-t-il ajouté.

Les cinq « conspirateurs » qui ont planifié la perturbation de l’autoroute M25 par des militants montés sur les portiques au-dessus des voies, « étaient au sommet de la pyramide de l’organisation de ce qui était censé être la plus grande perturbation de l’histoire britannique moderne », a souligné une autre procureure.

Des peines historiques

Quelque 700’000 véhicules ont été affectés pendant quatre jours par cette action, et les cinq activistes ont été condamnés à quatre et cinq ans de prison.

Ces peines « sont les plus élevées de leur genre dans l’histoire moderne du Royaume-Uni », avait affirmé mercredi Danny Friedman, un avocat des militants.

Manifestations en soutien

Pour les soutenir, quelques centaines de personnes ont protesté jeudi devant le tribunal à l’appel d’une coalition d’organisations écologistes et pro-Palestine dans le cadre d’une campagne intitulée « Libérez les prisonniers politiques ».

Les manifestants se sont assis en silence sur la chaussée, certains portant les portraits d’activistes incarcérés dans différents pays.

Les ONG Greenpeace et Friends of the Earth dénoncent une répression croissante au Royaume-Uni à l’encontre des militants écologistes. Elles se sont associées à ce procès en appel qui aura, selon elles, « des implications considérables sur l’avenir des manifestations pacifiques ». La décision de la Cour sera rendue à une date non communiquée.

Just Stop Oil est connu pour ses actions aussi spectaculaires que critiquées dans des musées, lors de compétitions sportives ou de spectacles. Il réclame la fin de l’exploitation des énergies fossiles d’ici à 2030.

Ces dernières années, les précédents gouvernements conservateurs ont voté une série de mesures pour punir plus sévèrement leurs actions coups de poing.