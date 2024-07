Lufthansa revoit en baisse sa prévision de résultat 2024

(Keystone-ATS) Le premier groupe aérien européen Lufthansa a revu vendredi à la baisse sa prévision de résultat 2024 et annoncé un plan de “redressement” dans son activité transport de passagers en raison d’un risque de pertes en fin d’exercice.

Le groupe dans son ensemble prévoit désormais un résultat d’exploitation ajusté annuel compris entre 1,4 et 1,8 milliard d’euros (quasiment autant en francs), contre environ 2,2 milliards auparavant, suite à un premier semestre décevant.

Par ailleurs, dans la seule activité de transport de passagers, le coeur de métier du groupe, “il devient de plus en plus difficile pour Lufthansa Airlines d’atteindre l’équilibre pour l’ensemble de l’année”, a expliqué le groupe dans un communiqué.

“Lufthansa Airlines est particulièrement touchée par les défis posés par l’évolution négative du marché et par les inefficacités dans les opérations aériennes de Lufthansa et Cityline, également dues à des retards de livraison d’avions”, ajoute le communiqué.

Pour y remédier, un “vaste programme de redressement est en cours de lancement”, a déclaré le groupe, sans donner plus de détails.

Au deuxième trimestre, le groupe Lufthansa a réalisé un résultat opérationnel de 686 millions d’euros, contre 1,1 milliard d’euros à trimestre comparable l’année précédente.

Ce recul de près de 40% s’explique par la “baisse du chiffre d’affaires moyen” par passager dans toutes les régions, “en particulier en Asie”, selon la compagnie.

L’activité phare de transport de passagers, – à côté de Lufthansa, les compagnies Austrian, Swiss, Eurowing et Brussels Airlines – a réalisé un bénéfice d’exploitation de 213 millions d’euros au deuxième trimestre, environ 300 millions d’euros de moins qu’au cours de la même période en 2023.

Air France-KLM aussi

Ce résultat n’a pas permis de compenser la perte du premier trimestre 2024, subie en raison de grèves déclenchées par des salariés au sein du groupe et chez les contrôleurs aériens au sein des aéroports.

En tout, au cours des six premiers mois de l’année, l’activité passagers a fait état d’une perte opérationnelle de 427 millions d’euros, qui contraste par rapport au bénéfice de 149 millions d’euros réalisé au premier semestre 2023, alors que le secteur de l’aviation avait retrouvé des couleurs après la période de la crise sanitaire.

Le cours de l’action Lufthansa perdait 1,59% vers 13H40 GMT à la bourse de Francfort.

Ces annonces interviennent alors que de son côté le groupe Air France-KLM a anticipé début juillet un été difficile en raison d’un “évitement” de Paris par la clientèle internationale pendant les Jeux olympiques.

Le groupe franco-néerlandais a aussi essuyé une lourde perte au premier trimestre causée par la hausse de ses coûts et les tensions géopolitiques, malgré des passagers plus nombreux et payant leurs billets plus cher. Il a en conséquence lancé un plan d’économies.