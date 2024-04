Météo agitée en Suisse pour le week-end de Pâques

3 minutes

(Keystone-ATS) Le week-end de Pâques était agité sur le front de la météo en Suisse. Certaines régions du Tessin ont été arrosées de plus de 200 litres de précipitations par mètre carré. En Valais, en Suisse centrale et aux Grisons, des routes ont été fermées.

Au Tessin, la station de mesure de Mosogno (TI), dans le Val Onsernone, a enregistré la valeur la plus élevée avec 255 litres d’eau par mètre carré, a annoncé lundi MeteoNews. En moyenne pluriannuelle, il tombe de 100 à 140 litres au mois de mars dans le nord du Tessin.

Les 159 litres mesurés à Locarno-Monti dépassent aussi nettement la norme du mois de mars, qui est de 96 litres.

Certaines parties du Valais et du canton d’Uri ont également reçu beaucoup de pluie. Ainsi, à Simplon-Dorf (VS), 152 millimètres de pluie ont été mesurés entre vendredi et le lundi de Pâques, ce qui correspond à 152 litres de précipitations par mètre carré. Sur la Göscheneralp (UR), il est tombé 136 millimètres et de litres.

Malgré cette abondance de pluie ou de neige, la carte des dangers naturels de la Confédération mentionnait lundi matin un risque d’inondation seulement “modéré” pour le nord du Tessin et la région du Simplon. Le niveau du lac Majeur est monté de plus de 20 cm entre samedi et dimanche. Les eaux du lac de Lugano ont également gonflé, mais dans des proportions bien moins importantes.

Ferroutage interrompu

Ces fortes précipitations ainsi que les risques d’avalanche ont provoqué des perturbations du trafic. A la Furka, le chargement des voitures à la Furka entre Realp (UR) et Oberwald (VS) restera interrompu au moins jusqu’à mardi matin.

Côté uranais, la route d’accès est toujours fermée en raison du risque d’avalanche, selon le site Alertswiss de l’Office fédéral de la protection de la population. Une nouvelle évaluation aura lieu mardi matin.

La plupart des trains de la région de la Jungfrau dans l’Oberland bernois ont eux à nouveau circulé lundi après la fin des forts vents de foehn.

Le trafic ferroviaire a également été rétabli tôt lundi matin entre Lugano et Zurich. La ligne Bellinzone-Erstfeld (UR) avait été fermée dans la nuit de dimanche à lundi en raison du risque d’avalanche entre les localités tessinoises de Faido et Airolo. Aux Grisons, la route menant au Val Calanca fermée dimanche a rouvert aussi, a annoncé Viasuisse à Keystone-ATS.

La route reliant Stalden (VS) à Saas-Grund (VS), au pied de la station touristique de Saas-Fee, ne devait rouvrir que lundi soir, selon le site de l’office du tourisme de Saas-Fee.

Fort danger d’avalanche

Lundi, le portail des dangers naturels de la Confédération indiquait toujours un fort danger d’avalanche dans le Haut-Valais, le nord du Tessin et le sud des Grisons.

Au Tessin, les vents étaient encore tempétueux tôt lundi matin: SRF Meteo a mesuré une rafale de 98 km/h à Lugano, et même 106 km/h sur le Monte Generoso. Au Gornergrat (VS) le service météorologique enregistrait 105 km/h et au Moléson (FR), le vent soufflait à 101 km/h.

On est toutefois loin des pics du Vendredi saint, où des pointes à près de 200 k/h avaient été enregistrées en Suisse centrale et dans les Alpes bernoises.