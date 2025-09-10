Malaria: le Fonds mondial redoute plus de décès d’enfants
Le Fonds mondial redoute davantage de décès d'enfants de la malaria en raison des coupes de l'aide internationale. Plus réjouissant, l'organisation a affirmé mercredi à Genève avoir franchi la barre des 70 millions de vies sauvées en près de 25 ans.
(Keystone-ATS) L’impact des coupes financières des Etats-Unis et d’autres pays pour la santé mondiale est «significatif», a admis mercredi aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU) le directeur exécutif Peter Sands. «Nous pourrions bien voir une augmentation du nombre d’enfants qui décèderont de la malaria cette année», a-t-il déploré.
Environ 600’000 personnes succombent à ce virus chaque année. Selon une évaluation d’une ONG partenaire du Fonds mondial, 100’000 décès supplémentaires pourraient être à déplorer en raison des difficultés financières. Les manques de fonds qui existaient déjà deviennent «plus graves», déplore M. Sands. A cette situation s’ajoutent les effets des conflits et le changement climatique, selon l’organisation.