La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Malaria: le Fonds mondial redoute plus de décès d’enfants

Keystone-SDA

Le Fonds mondial redoute davantage de décès d'enfants de la malaria en raison des coupes de l'aide internationale. Plus réjouissant, l'organisation a affirmé mercredi à Genève avoir franchi la barre des 70 millions de vies sauvées en près de 25 ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’impact des coupes financières des Etats-Unis et d’autres pays pour la santé mondiale est «significatif», a admis mercredi aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU) le directeur exécutif Peter Sands. «Nous pourrions bien voir une augmentation du nombre d’enfants qui décèderont de la malaria cette année», a-t-il déploré.

Environ 600’000 personnes succombent à ce virus chaque année. Selon une évaluation d’une ONG partenaire du Fonds mondial, 100’000 décès supplémentaires pourraient être à déplorer en raison des difficultés financières. Les manques de fonds qui existaient déjà deviennent «plus graves», déplore M. Sands. A cette situation s’ajoutent les effets des conflits et le changement climatique, selon l’organisation.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision