Mark Thomson nouveau directeur général du CERN dès 2026

Keystone-SDA

Le Conseil du CERN a choisi le physicien britannique Mark Thomson comme prochain directeur général de l'organisation. La nomination officielle aura lieu lors de la session de décembre du Conseil et le mandat de cinq ans de Mark Thomson commencera le 1er janvier 2026.

1 minute

(Keystone-ATS) « Mark Thomson est un physicien talentueux, dont l’expérience managériale sera précieuse », a déclaré l’actuelle directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, citée mercredi dans un communiqué.

« J’ai pu collaborer avec lui à différentes occasions par le passé, et je suis certaine qu’il fera un excellent directeur général. Je serai heureuse de lui confier les rênes de ce poste important, fin 2025 », a-t-elle ajouté.

Mark Thomson est actuellement président exécutif du Science and Technology Facilities Council au Royaume Uni et titulaire d’une chaire de physique des particules expérimentale à l’Université de Cambridge. Il a consacré une grande partie de sa carrière au CERN, où il a initialement contribué, dans les années 1990, aux mesures de précision des bosons W et Z.