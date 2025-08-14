La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Martigny: Karin Keller-Sutter a verni le nouveau Barryland

Keystone-SDA

Le nouveau parc thématique Barryland à Martigny consacré aux chiens St-Bernard a été officiellement verni, jeudi après-midi, en présence de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Les lieux sont déjà accessibles au public depuis le 26 juin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Marraine depuis 5 ans d’un St-Bernard prénommé Zeus, né en 2020, Karin Keller-Sutter voue un véritable amour aux quadrupèdes. «Dès mon enfance, j’ai grandi avec des chiens, j’en avais encore un jusqu’en janvier 2019, Zeus est venu me voir deux fois à Berne, dont lors de mon élection comme présidente de la Confédération (ndlr: en décembre dernier)», a-t-elle résumé, au terme d’une visite privée de 30 minutes environ. «Les St-Bernard font partie des symboles de notre pays, tels le fromage, le chocolat ou l’or.»

La fondation a remplacé son ancien musée historique par un espace moderne, lumineux et interactif. Celui-ci s’étend sur 2400 mètres carrés. Les visiteurs ont la possibilité d’observer ces chiens dans leur environnement naturel et d’assister aux soins qui leur sont prodigués.

