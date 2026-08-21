Meilleure gestion des immeubles municipaux en Ville de Bienne

Keystone-SDA

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Le Conseil municipal biennois souhaite gérer les bâtiments et les biens immobiliers municipaux selon des directives uniformes. Pour y parvenir, il a approuvé une nouvelle base stratégique pour coordonner la planification et la hiérarchisation des investissements consacrés à l’entretien, à la remise en état et aux nouvelles constructions.

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(Keystone-ATS) Cet outil doit permettre de mener une politique foncière plus active et d’assurer une gestion immobilière plus transparente, a expliqué la Ville de Bienne vendredi. Il définit les objectifs, les principes et les champs d’action régissant la gestion du portefeuille immobilier municipal.

La base stratégique tient compte de l’évolution des besoins en locaux, des exigences croissantes en matière de préservation de la valeur ainsi que des objectifs climatiques et relatifs à l’énergie. Elle crée ainsi une base solide pour développer le portefeuille immobilier dans une perspective à long terme.

Quatorze champs d’action ont été définis pour la mise en œuvre de cette stratégie. Parmi ceux-ci figurent la mise en place d’une base de données commune, une planification à long terme des locaux scolaires et administratifs ainsi que des mesures visant à atteindre la neutralité carbone pour les bâtiments municipaux d’ici 2040.