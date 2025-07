Meta s’inviterait chez EssilorLuxottica et dope le cours

L'action EssilorLuxottica grimpait de plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris après une information de presse rapportant une prise de participation d'environ 3% du géant technologique américain Meta dans le numéro un mondial de l'optique, propriétaire de Ray-Ban.

(Keystone-ATS) Le titre EssilorLuxottica s’envolait de 5,22% à 250,9 euros peu après l’ouverture vers 09H09, signant la plus forte hausse de début de séance de l’indice vedette de la place parisienne, le CAC 40.

Selon Bloomberg citant des sources proches du dossier sous couvert d’anonymat, la maison mère de Facebook, Meta, a acquis un peu moins de 3% du capital d’EssilorLuxottica, « une part évaluée à environ 3 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars) au cours actuel ».

Le projet d’une entrée de Meta au capital circulait déjà depuis 2024, mais n’a pas été officialisé jusqu’ici.

Interrogé par l’AFP, EssilorLuxottica n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les deux entreprises sont déjà liées par un partenariat de long terme pour développer des lunettes équipées d’intelligence artificielle.

« Bien que ce ne soit pas une surprise, cette initiative renforce leur partenariat pionnier dans les lunettes intelligentes propulsées par l’IA, de plus en plus perçues comme la prochaine grande tendance dans les objets connectés destinés au grand public », écrivent les analystes de Jefferies dans une note.

Étant donné les ambitions de Meta dans le domaine des +wearables+ (objets connectés portés sur soi, NDLR) et la nature non exclusive de son partenariat avec EssilorLuxottica, une évolution future de leur relation reste possible, ce qui pourrait soutenir la valorisation d’EssilorLuxottica », ajoutent-ils.

Dans le cadre de leur collaboration qui a débuté en 2019, elles ont lancé en 2023 une collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta, équipées d’une intelligence artificielle. Les porteurs de ces lunettes peuvent passer des appels téléphoniques, faire des photos/vidéos et les partager, écouter de la musique et diffuser du contenu en direct.

En juin, les deux groupes avaient annoncé le lancement d’une nouvelle collection de lunettes intelligentes sous la marque Oakley Meta destinés aux sportifs.

Le président et directeur général d’EssilorLuxottica, Francesco Milleri, avait déclaré l’an dernier que Meta souhaitait prendre une participation dans son entreprise, mais que ce projet ne s’était pas encore concrétisé.

Le groupe, né de la fusion d’Essilor et de Luxottica réunissant sous un même toit verres et montures, est en pleine diversification dans les lunettes connectées, les solutions auditives et le diagnostic ophtalmique.