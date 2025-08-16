Midi Tonus revient le 8 septembre pour sa saison d’automne

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Midi Tonus, le programme de sport pendant les pauses de midi, sera de retour du 8 septembre au 15 décembre, à Neuchâtel, au Val-de-Travers, au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Les inscriptions ouvriront le 20 août.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour cette nouvelle saison, 87 cours sont proposés à Neuchâtel et dans les communes voisines, 10 au Val-de-Travers et une quarantaine à La Chaux-de-Fonds. L’offre sportive comprend du cardio intense, de la danse, des sports collectifs, des arts martiaux, du yoga, des activités de mobilité et du renforcement musculaire.

Neuchâtel introduit cinq nouvelles activités pour cet automne 2025: l’interval spinning, le renforcement corporel et mobilité, le swiss ball, le unihockey et le trapèze volant. A la Chaux-de-Fonds, le krav maga, le running club ou le Go Fury viennent étoffer l’offre.

Selon les communes, des packs de 10 à 12 séances sont disponibles pour un prix oscillant entre 65 et 85 francs. Pour encourager la découverte de nouvelles disciplines, il n’est pas possible de s’inscrire à un cours déjà testé lors d’une session précédente.

Les inscriptions ouvriront le 20 août à 12h00, en ligne ou au secrétariat du Service des sports de la Chaux-de-Fonds.

