Mise à jour d’un logiciel défaillant sur 27’000 Cybertruck Tesla

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le constructeur automobile américain Tesla doit mettre à jour un logiciel potentiellement défaillant sur plus de 27’000 de ses pick-up Cybertruck, a indiqué l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) dans un courrier au constructeur, mercredi.

Sur certains véhicules et dans certaines conditions, « l’écran de la caméra de recul peut apparaître vide pendant jusqu’à 6 à 8 secondes lorsque le véhicule passe en marche arrière », décrit le NHTSA sur son site. Or, ce retard « peut affecter la vision arrière et augmente le risque de collision », poursuit l’Agence.

Au 25 septembre, Tesla, qui a informé les autorités de cette défaillance, avait enregistré 45 réclamations à ce titre. « Tesla n’a connaissance d’aucune collision, décès ou blessure pouvant lui être lié », précise le NHTSA.

Par conséquence, Tesla propose une mise à jour à distance du logiciel sur 27’185 véhicules. La mesure concerne les modèles Cybertruck fabriqués entre le 13 novembre 2023 et le 14 septembre 2024.

Le constructeur de voitures électriques a déjà été confronté à des problème de logiciels. Fin juillet, il avait ainsi dû réaliser une mise à jour sur 1,8 million de véhicules. Fin 2023, il avait également dû opérer une mise à jour sur quelque deux millions de véhicules en Amérique du Nord pour un risque accru de collision lié à l' »Autopilot », le système d’assistance à la conduite controversé.

Le constructeur a publié mercredi le chiffre de ses livraisons pour le 3e trimestre, avec près de 463.000 véhicules livrés entre juillet et septembre, conformes aux prévisions des analystes.