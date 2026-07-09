Mobilisation et licenciements chez St-Paul Médias à Fribourg

Keystone-SDA

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Le personnel de St-Paul Médias a tenu jeudi à Fribourg une nouvelle mobilisation contre la restructuration de l'éditeur de La Liberté. Le conseil d’administration a confirmé la veille son plan qui prévoit de licencier 15 personnes dans les rédactions et le marketing.

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(Keystone-ATS) «Les premiers licenciements ont été prononcés alors que se déroulait la mobilisation», a indiqué à Keystone-ATS Julie Rudaz, membre de la délégation et présidente de la société des rédactions. Une quarantaine de salariés étaient réunis vers 15h00 devant les locaux de La Liberté, avec des banderoles confectionnées le matin.

Le personnel a exprimé sa colère et répété sa «vive» opposition à une restructuration annoncée le 30 avril qui prévoit de tracer 13,5 postes EPT, dont 10 dans les rédactions, contre 18 (13) à l’origine. Il s’est dit «consterné face à l’inflexibilité du conseil d’administration» de recourir à des licenciements.

Et ce «malgré les nombreuses démarches entreprises par le personnel et sa délégation», a précisé Julie Rudaz. Le processus a été soutenu par Syndicom et Impressum.