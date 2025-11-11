Neuchâtel réfléchit à un réseau cantonal de soins intégrés

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel lance une vaste réflexion sur la création d’un réseau cantonal de soins intégrés. Il aimerait revoir le modèle actuel trop cloisonné pour créer un système privilégiant la coordination et la proximité en repensant notamment l'organisation de quatre établissements de droit public, dont le RHNe.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques et la limitation des ressources (humaines, naturelles ou financières) imposent l’adaptation en profondeur du système de santé», a déclaré mardi Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé.

«Il faut changer de paradigme et aborder la santé de manière globale», a ajouté Vincent Huguenin-Dumittan, chef du service cantonal de la santé publique. L’objectif est notamment de renforcer la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Le réseau de soins intégrés permettra d’assurer une continuité de soins, a précisé Vincent Huguenin-Dumittan. Pour les besoins fréquents de la population, la médecine de premier recours, les soins à domicile, les maisons de santé et les pharmacies devraient couvrir tout le territoire.

Maisons de santé

Le canton pourrait s’inspirer de modèles, comme la maison de santé de Meinier (GE) ou les soins primaires centrés sur les maladies chroniques comme en Espagne. La localisation des maisons de santé dans le canton pourrait correspondre à l’emplacement actuel des permanences Volta. Cet acteur privé est actuellement majoritairement détenu par le RHNe et le laboratoire d’analyses Admed.

«Il existe également d’autres initiatives de maisons de santé qui viennent du terrain et qui sont pertinentes», a expliqué Frédéric Mairy.

Le futur réseau de soins intégrés demande de repenser l’organisation des établissements de droit public. Une réflexion a ainsi été ouverte avec les présidents des quatre entités : le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), les soins à domicile (Nomad) et le service pour personnes âgées Aross.

Rapprochement en vue ?

Ces organismes sont invités «à intensifier les synergies entre eux, voire à effectuer des rapprochements», a ajouté Frédéric Mairy. Les synergies pourraient porter sur les services centraux, les finances ou la logistique. «A l’heure actuelle, on ne créerait plus quatre établissements de droit public. Les présidents de ceux-ci sont invités à réfléchir à leur articulation entre eux», a-t-il précisé.

Le concept de maisons de santé devrait être présenté d’ici à la fin 2026. En 2027, les modèles de financement du système et les variantes de gouvernance des établissements de droit public seront présentés.

Le conseiller d’Etat a précisé que la création d’un réseau de soins intégré d’ampleur cantonale implique d’inclure également les acteurs privés du domaine de la santé, soit les médecins de premier recours, les pharmacies, des services de soins à domicile, les établissements médico-sociaux, les soins spécialisés ou encore les soins hospitaliers. Les communes seront aussi intégrées dans la réflexion.