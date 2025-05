Nissan: perte nette colossale en 2024/25

Keystone-SDA

Le constructeur automobile japonais en difficulté Nissan a essuyé en 2024/25 une perte nette annuelle colossale, plombé par une douloureuse restructuration. Celle-ci le conduira d'ici 2027 à fermer 7 usines et à supprimer 20'000 emplois, soit 15% de ses effectifs.

(Keystone-ATS) « La réalité est claire: nous avons une structure de coûts très élevée. Pour compliquer encore les choses, le marché mondial est volatil et imprévisible, ce qui rend la planification et l’investissement de plus en plus difficiles », a déclaré mardi le patron Ivan Espinosa.

Nissan, dont le français Renault détient 35%, a annoncé mardi avoir enregistré une perte nette de 671 milliards de yens (3,8 milliards de francs) sur l’exercice décalé achevé fin mars, un peu en-deçà de la perte record essuyée en 1999/2000.

Une contre-performance s’expliquant notamment par les coûts liés au plan de redressement engagé: fortement endetté, confronté à sa perte de rentabilité et à l’essoufflement des ventes sur ses marchés-clé américain et chinois, Nissan avait annoncé en novembre vouloir réduire de 20% ses capacités de production.

Il avait dans le même temps annoncé viser 9.000 suppressions de postes dans le monde. Un chiffre finalement porté mardi à 20’000 au total d’ici son exercice budgétaire 2027 –ce que la presse japonais avait peu ou prou rapporté dès lundi.

« Nous ne ferions pas cela si ce n’était pas nécessaire pour survivre », a assuré M. Espinosa mardi devant la presse.

Par ailleurs, Nissan « consolidera le nombre de ses usines de production de véhicules de 17 à 10 d’ici l’exercice 2027(…) et accélérera les réductions des dépenses d’investissement », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

L’entreprise a ainsi récemment abandonné son projet, tout juste approuvé, d’usine de batteries au lithium d’un milliard de dollars dans le sud du Japon.

« Incertitude »

Nissan, dont l’action a perdu 40% sur l’année écoulée, reste sous la pression d’un énorme endettement: les agences de notation ont d’ailleurs abaissé la note de sa dette et l’ont placée en catégorie spéculative, Moody’s pointant sa « faible rentabilité » et « sa gamme de modèles vieillissants » alimentant le déclin des ventes.

Les perspectives restent moroses: à l’effritement de la demande s’ajoute la guerre commerciale engagée par Washington.

Le constructeur a annoncé mardi pour 2024/25 un chiffre d’affaires stable (-0,4%) de 12’633 milliards de yens, et attend des revenus du même ordre pour l’exercice 2025-2026 entamé début avril.

En revanche, Nissan n’a -chose rare- dévoilé aucune prévision de bénéfices pour ce nouvel exercice annuel.

« L’incertitude liée aux politiques douanières américaines nous empêche d’estimer rationnellement nos prévisions annuelles », explique M. Espinosa.

Depuis avril, Washington surtaxe à 25% les voitures importées aux Etats-Unis. Or, Nissan y a réalisé l’an dernier 30% de ses ventes mondiales: 924.000 véhicules, dont 45% étaient importés du Japon et du Mexique.

Parmi les constructeurs japonais, Nissan sera probablement le plus durement touché, explique à l’AFP Tatsuo Yoshida, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Dans l’immédiat, Nissan assure disposer de stocks « importants » chez ses concessionnaires américains, mais ensuite il sera confronté à un dilemme: répercuter les surtaxes sur les prix de vente pourrait dissuader sa clientèle, prévient M. Yoshida.

« Urgence accrue »

Le groupe apparaît fragilisé: il avait entamé fin 2024 avec Honda des négociations en vue d’un mariage pouvant donner naissance au troisième constructeur mondial, dans l’espoir de rattraper son retard dans l’électrique, mais les discussions se sont effondrées mi-février.

Cette débâcle a précipité le départ du directeur général Makoto Uchida, remplacé par M. Espinosa, mexicain, qui entend muscler le « plan de redressement ».

« Nissan doit donner la priorité à son amélioration continue avec une urgence accrue », a réaffirmé mardi le patron du groupe automobile.

Soucieux de gagner en efficacité, Nissan entend notamment « réduire la complexité des pièces (détachées) de 70% » et accélérer ses efforts censés « réduire significativement le délai de développement d’un nouveau modèle à 37 mois ».

Enfin, l’entreprise continue de parier sur le vaste marché chinois, où il affronte la concurrence acérée des marques locales: Nissan a vu ses ventes s’y effondrer de 27% sur les trois premiers mois de 2025.

Le constructeur s’est pour autant engagé mi-avril à investir l’équivalent de 1,4 milliard de dollars d’ici fin 2026 en Chine, y voyant un marché irremplaçable par son ampleur et le terrain idéal pour tester le développement de véhicules électriques et hybrides.