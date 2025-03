Nouveaux ordres d’évacuation de Tsahal: des Gazaouis fuient Rafah

Keystone-SDA

L'armée israélienne a appelé lundi à évacuer les habitants de plusieurs quartiers de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, laissant présager de nouveaux combats dans cette zone près de deux semaines après la reprise de son offensive contre le Hamas.

(Keystone-ATS) Le porte-parole de l’armée en langue arabe, Avichay Adree, s’est adressé sur X aux habitants de vastes zones de Rafah et de certaines parties de Khan Younès, également dans le sud du territoire palestinien.

« L’armée israélienne revient pour combattre avec force afin d’éliminer les capacités des organisations terroristes dans ces zones. Pour votre sécurité, vous devez vous rendre immédiatement aux abris à Al-Mawasi », au nord-ouest de Rafah, a-t-il déclaré.

Des images tournées par l’AFP montrent de longues colonnes d’habitants fuyant Rafah, à pied, à vélo ou dans des charrettes tirées par des ânes transportant couvertures, matelas et autres affaires.

« Une carte tout en rouge a été publiée aujourd’hui appelant à évacuer tout Rafah, et me voilà en train de marcher. Il n’y a pas de transport et je n’ai pas d’argent pour une voiture. Nous n’avons rien pris avec nous, nous avons tout laissé derrière », a témoigné Ali Mansour, un habitant de la ville.

Najah Dhahir, elle aussi de Rafah, fuyait à pied, son bébé de neuf mois dans les bras.

« Nous avons pris nos enfants, nous avons laissé nos affaires, notre literie, notre nourriture, notre argent », dit-elle.

Rafah, une ville frontalière de l’Egypte où s’étaient réfugiés des centaines de milliers d’habitants de Gaza fuyant les combats plus au nord, avait déjà été la cible d’une offensive israélienne majeure il y a environ un an.

Les troupes israéliennes sont repassées à l’offensive le 20 mars dans cette ville, deux jours après avoir rompu la trêve avec le Hamas.

La trêve entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre s’est effondrée le 18 mars lorsqu’Israël a repris ses raids aériens puis son offensive terrestre à Gaza pour contraindre le mouvement islamiste palestinien à libérer ses derniers otages.

« Passer à l’action »

Lundi, un responsable du Hamas a appelé « quiconque peut porter des armes » à combattre n’importe où le projet du président américain, Donald Trump, de déplacer les habitants de Gaza et prendre le contrôle du territoire.

« Face à ce plan diabolique, qui combine massacres et famine, toute personne capable de porter une arme où que ce soit dans le monde doit passer à l’action », a déclaré ce responsable, Sami Abou Zouhri. « Ne gardez pas un explosif, une balle, un couteau ou une pierre », a-t-il ajouté.

La veille, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait proposé de laisser les dirigeants du Hamas quitter Gaza à condition que le mouvement dépose les armes.

Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, a affiché son intention de renoncer à administrer le territoire mais pas à déposer les armes, ce qui constitue pour lui une « ligne rouge ».

M. Netanyahu a aussi indiqué qu’après la guerre Israël assurerait la sécurité à Gaza et « permettrait la mise en oeuvre du projet Trump ».

Donald Trump avait soulevé un tollé international cet hiver en proposant que les 2,4 millions d’habitants de Gaza soient expulsés vers l’Egypte ou la Jordanie. Il a ensuite semblé faire marche arrière, déclarant qu’il « n’imposerait pas » ce projet.

Les autorités israéliennes semblent cependant prendre au sérieux ce plan, une perspective qui inquiète le Hamas, selon Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, un cercle de réflexion britannique.

« Cela inquiète le Hamas car son existence même repose sur le contrôle de Gaza. Sans ce contrôle, le mouvement ne peut plus exister », a déclaré M. Mendoza à l’AFP.

Depuis la reprise de l’offensive, 1001 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du Hamas, portant le bilan total à 50’357 morts depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste contre Israël le 7 octobre 2023.

Cette attaque a entraîné la mort de 1218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles.