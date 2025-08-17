Nouvel incendie en Turquie: des centaines d’évacuations

Keystone-SDA

Des centaines de personnes ont été évacuées de sept villages de la province touristique de Çanakkale, au nord-ouest de la Turquie, en raison d'un nouvel incendie, ont indiqué dimanche les autorités.

(Keystone-ATS) Le feu y a débuté samedi et s’est rapidement propagé en raison de vents violents soufflant sur les collines proches de la ville de Gelibolu, bordant le détroit très fréquenté des Dardanelles.

Dans la nuit, quelque 250 habitants ont dû quitter cinq villages, avant que deux autres ne soient évacués dimanche, a écrit sur X le gouverneur de Çanakkale, Omer Toraman, sans préciser le nombre total de personnes concernées.

«Jusqu’à présent, le feu ne s’est pas propagé aux zones évacuées», a-t-il assuré, ajoutant que les cimetières militaires de la péninsule n’avaient «pas été touchés» par les flammes.

Des images ont été diffusées montrant les collines illuminées par de vives flammes et d’énormes nuages de fumée se déversant dans l’air nocturne.

Au total, douze avions et 18 hélicoptères luttaient contre les flammes aux côtés de 343 véhicules au sol dans le cadre d’une opération impliquant 1300 personnes, a détaillé sur X le ministre de l’Agriculture, Ibrahim Yumakli.

Juillet le plus chaud

Une grande partie du nord-ouest de la Turquie a été touchée par des vents violents ces derniers jours, même s’ils se sont atténués dimanche. Cela signifie que les efforts pour lutter contre l’incendie «progressent de manière plus positive», a-t-il souligné.

Destination prisée des touristes pour ses ruines antiques de Troie ainsi que pour le champ de bataille de Gallipoli, où des milliers de soldats sont morts pendant la Première Guerre mondiale, la province a souffert d’une «sécheresse extrêmement sévère» au cours de l’année écoulée, avait rappelé plus tôt dans la journée le gouverneur.

Le 11 août déjà, plus de 2000 personnes ont dû être évacuées dans cette province turque en raison d’un incendie. Un violent incendie avait dévasté des habitations et intoxiqué des dizaines d’habitants.

La Turquie, qui a connu son mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a 55 ans, a fait face ces dernières semaines à plusieurs incendies d’ampleur. Quatorze personnes ont ainsi perdu la vie en combattant les feux en juillet dans l’ouest du pays.

Les experts affirment que le changement climatique augmente la fréquence et l’intensité des incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles et ont exhorté la Turquie à prendre des mesures pour remédier à ce problème.